Sky-Il Napoli non molla Lucas, il Sassuolo fa muro per Politano

Sembra che sia Lucas Moura l’obiettivo più concreto del Napoli, lo riferisce Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale:

Prosegue la ricerca da parte del Napoli dell’esterno d’attacco da regalare a Sarri. Gli agenti di Lucas Moura sono arrivati a Parigi e ogni momento è buono per continuare la trattativa, che comunquen non sarà facile visto anche l’alto ingaggio che Lucas percepisce al PSG. Sul fronte Politano invece è sempre alto il muro alzato dal Sassuolo: la società neroverde non vuole privarsi di lui, nonostante il Napoli sia pronto a mettere sul piatto 20 milioni di euro più i prestiti di Giaccherini e Maksimovic in pretito. Da capire se potrà arrivare un’apertura nelle prossime ore o dopo la giornata di campionato.