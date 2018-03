Sky-Il Napoli pensa a Siqueira per sostituire Ghoulam

Secondo quanto riferisce il collega di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, sul proprio sito ufficiale, il Napoli avrebbe pensato allo svincolato Siqueira per sostituire Ghoulam:

Napoli alla ricerca di una soluzione per la fascia sinistra, con Ghoulam out causa infortunio; e nonostante non sia più periodo di calciomercato il club azzurro comunque si guarda intorno, tra gli svincolati. Diversi i nomi che possono fare al caso del Napoli, tra i quali c’è anche quello di Guilherme Siqueira. Il classe 1986 è svincolato da settembre e ha giocato l’ultima partita ufficiale con il Valencia ad aprile 2017. Per lui l’idea del club azzurro sarebbe quella che porta ad un iniziale periodo di prova – secondo quanto raccolto dagli inviati di SkySport al San Paolo – per capire come sta e dunque quali sono le sue condizioni, tenendo conto da quanto non gioca.

Comments

comments