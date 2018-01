Sky: il Napoli rischia di non acquistare nessuno a gennaio

L’esperto di mercato, Luca Marchetti, ha rilasciato alcuni aggiornamenti relativi al mercato del Napoli. Queste le sue parole:

“politano il Sassuolo non lo molla, Deulofeu potrà essere ceduto solo a fine mercato. lucas Moura è una pista difficile e costosa. Il problema del napoli è uno solo, se deve comprare un giocatore tanto per farlo, non lo farà mai. Deve essere un giocatore utile alla causa degli azzurri e sia poi utilizzato da Sarri. Il rischio quindi è quello di non fare nessun acquisto di mercato.”