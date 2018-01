Sky – Ecco perché il Napoli ha preso Vinicius

Aggiornamenti dalla redazione di Sky Sport per quanto riguarda l’affare Vinicius.

Carlos Vinicius Alves Morais è un giocatore del Napoli. Attaccante brasiliano classe ’95 prelevato dal Real de Queluz, squadra ultima in classifica nella serie B portoghese, con cui ha segnato 12 gol fino ad ora in stagione.

L’acquisto di questo colosso alto 190 centimetri, dotato di un boun sinistro, ma sicuramente non salito alla cronaca del calciomercato mondiale va letto, secondo la redazione di Sky Sport, in una chiave totalmente diversa da quella puramente e meramente tecnica. Sì, il giocatore può suscitare sicuramente un certo interesse contando che è arrivato in doppia cifra in una squadra che fino ad ora ha vinto appena 3 partite (c’è chi in lui rivede qualcosa di Adriano), ma il suo acquisto non si lega unicamente ai suoi margini di crescita, quanto piuttosto all’allacciare i rapporti con il suo agente: Jorge Mendes.

Il potente agente portoghese è infatti procuratore (oltre che di Cristiano Ronaldo) di Faouzi Ghoulam, con cui il Napoli ha avuto una lunga trattativa per il rinnovo e secondo Sky Sport l’acquisto di Vinicius si lega ad altre operazioni che la società azzurra starebbe trattando con Mendes.