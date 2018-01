Sky-Politano prima scelta di Sarri, il Sassuolo fa muro

Il collega di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, fa il punto sul mercato del Napoli attraverso il proprio sito ufficiale:

Il Napoli vuole Politano e Politano vuole il Napoli. Ma di mezzo c’è il Sassuolo, che al momento non vuole vendere il suo fantasista nonostante l’offerta da 20 milioni di euro recapitata dalla società del presidente De Laurentiis. Nella giornata di oggi è andato in scena un teso confronto tra l’entourage di Politano e la società neroverde, che non ha portato ad un’aperura della trattativa. Al momento quindi il passaggio dell’esterno del Sassuolo al Napoli è bloccato, ma il giocatore potrebbe insistere ancora nelle prossime ore.