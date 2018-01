Sky-Il PSG pensa a Conte per il 2018

Il Paris Saint-Germain è stato senza ombra di dubbio il protagonista assoluto dell’ultima sessione di mercato estiva, esplodendo dopo qualche stagione in sordina con gli acquisti clamorosi di Mbappé e soprattutto Neymar.

L’obiettivo dei parigini sembrerebbe però quello di ripetersi anche la prossima estate, partendo da una rivoluzione in panchina che vedrebbe quindi l’addio di Emery, sostituito prontamente da Antonio Conte. La sensazione che la seconda stagione dell’ex allenatore della Juventus e della nazionale italiana possa essere l’ultima con il Chelsea, dopo aver vinto lo il titolo nell’anno di esordio in Premier League, è ormai da tempo diffusa, così come molto sviluppata è l’idea la dirigenza parigina non sia mai stata pienamente convinta della sua guida tecnica. Il tutto nonostante Emery stia di fatto concretizzando tutti gli obiettivi del PSG, avendo già ottenuto il primato nel girone di Champions dove c’era anche il Bayern Monaco, e un considerevole vantaggio anche in Ligue 1, dove con 9 punti di distanza dagli inseguitori si potrà vivere un girone di ritorno più tranquillo rispetto alla scorsa stagione.

Fonte: Gianlucadimarzio.com