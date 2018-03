Sky, Reina probabile dal 1′, il tridente dipende da Hamsik

Il collega di Sky Francesco Modugno è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare delle scelte di Maurizio Sarri in vista della partita di stasera contro il Lipsia.

“Reina? Credo che giocherà, a differenza di Albiol che non dovrebbe essere rischiato: mi aspetto Tonelli e Koulibaly al centro, con Maggio a destra e Hysaj a sinistra, per dare il cambio a Mario Rui. L’unico dubbio è tra Hamsik e Zielinski: se giocasse il capitano, il polacco verrebbe spostato nel tridente, a sinistra; in caso di forfait di Marek, tridente obbligato con Ounas a destra, Insigne a sinistra e Callejon falso nueve”.

