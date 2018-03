Sky: il risultato del San Paolo non cambierà il futuro imminente di Di Francesco

Ai microfoni di Sky Angelo Mangiante fa il punto sulla stabilità della posizione del tecnico giallorosso.

“Il verdetto del San Paolo non cambierà il futuro immediato di Di Francesco, perché ci sono in ballo ancora una qualificazione agli ottavi è una qualificazione per il prossimo anno. Una cosa è certa c’è molto malessere, ad oggi la Roma ha 19 punti meno del Napoli quando l’anno scorso arrivo avanti anche se di un solo punto. Se la Roma non dovesse qualificarsi in Champions il primo a pagare sarà l’allenatore.”

