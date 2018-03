Francesco Modugno ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24.

“Sarri aveva pensato di schierare Chiriches ma dalle ultime indiscrezioni sembra essersi fermato anche lui. A questo punto dovrebbe partire titolare Albiol, visto che l’ultimo provino è andato bene. Se non dovesse farcela nemmeno lo spagnolo, allora giocherà Tonelli. Per il resto sarà il Napoli dei titolarissimi, Hysaj ha smaltito l’influenza mentre Mertens vuole esserci e farà di tutto per essere in campo”.

