Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli.

“Ci si è fatti condizionare troppe volte dai risultati della Juventus, giocare sempre dopo può risultare non essere un vantaggio, condivido il punto di vista di Sarri, ma la classifica per me rispecchia i valori reali del campionato. La Juve può andare a +4, ma il calendario secondo me offre ancora qualche occasione agli azzurri, che hanno l’obbligo di credere nello scudetto”.

