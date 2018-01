SKY – Younes rifiuta lo Swansea: vuole solo il Napoli

Ecco quanto riportato sul sito dell’esperto di mercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio.

C’è solo il Napoli, nella mente di Amin Younes. Il giocatore, in compagnia del suo entourage, ha incontrato l’Ajax che con loro ha discusso dell’offerta arrivata dallo Swansea di 10 milioni di euro per l’esterno tedesco. La risposta è stata un secco rifiuto, con l’agente di Younes che ha ribadito la volontà del suo assistito di volersi trasferire al Napoli che sia a giugno o subito a determinate condizioni.

Gli azzurri possono quindi trarre diverse conclusioni, adesso. Innanzitutto che c’era l’apertura dell’Ajax per la cessione del giocatore sui 10 milioni di euro, che possono quindi fungere da parametro per un’eventuale offerta. Per questo l’entourage di Younes è al lavoro per capire bene a che cifra gli olandesi sarebbero disposti a liberarlo subito per cederlo al Napoli.