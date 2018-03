Il sogno del Re Leone: Sossio Aruta chiama il Benevento per ruggire anche in Serie A

In un’intervista a “Calcio Illustrato”, Sossio Aruta, leggenda del calcio campano, ha mosso un appello al presidente Vigorito: “il mio sogno è di esordire in Serie A con il Benevento”.

Come si fa a non essere romantici con il calcio? Questo sport ci regala ogni tanto delle storie meravigliose, anche solo a pensarle, anche se non si concretizzerà il tanto sospirato lieto fine. Quella di Sossio Aruta è una di queste. E’ recente la notizia che vuole il “Re Leone”, vera leggenda del calcio di provincia, aver mosso un vero e proprio appello al presidente del Benvento, Vigorito, per concedergli anche solo un minuto con la maglia giallorossa per coronare il sogno di aver giocato in tutte (sì, avete letto bene, tutte) le categorie, professionistiche e non, del calcio italiano.

Ma chi è quindi Sossio Aruta? Cercando di riassumere in poche righe una carriera trentennale, non possiamo non partire dal 19 dicembre 1970, quando Sossio nasce a Castellammare di Stabia. La Campania è stato il suo campo di battaglia principale, nel quale ha iniziato a muovere i primi passi, prima di scalare le categorie professionistiche. Gli anni migliori sono quelli di Ascoli, in Serie C1, ma conta anche delle presenze in Serie B con il Pescara. Passa quindi per Benevento, dove passa tre anni, due in C2 ed uno in C1, perdendo un playoff e vincendoun playout con un gol al 90′ a Nocera Inferiore, cosa che lo fa entrare nel cuore dei tifosi delle Streghe. Poi l’arrivo al Frosinone nel 2002, in C2, dove a causa di una rissa in campo al termine di un derby contro il Latina, subisce una squalifica di 8 mesi. Qui finisce la sua avventura nel calcio professionistico. Passa per il Cervia di Ciccio Graziani e del reality “Campioni, il sogno”, per poi tentare l’avventura nel campionato di San Marino, dove con il Tre Fiori vince campionato, coppa ed esordisce in Europa nella sconfitta contro il Rudar Pljevlja (3-0) nei preliminari di Champions League.

Oltre 350 gol in carriera per un leone che, a 47 anni, non ne vuole sapere di smettere di ruggire, firmando un contratto con la Torrese, in Prima Categoria Campana. Il calcio è amore, passione e Sossio Aruta non vuole smettere di sognare quel che sogna chiunque si avvicini a questo sport: giocare in Serie A. E se dopo una carriera intera l’ha solo sfiorata, ha deciso di fare un appello proprio alla sua vecchia squadra, con cui ha un legame speciale, dalla cui piazza è amato, ricordato e rispettato. Riuscità il Re Leone a coronare il suo sogno di ruggire anche in Serie A?

