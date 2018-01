Solito giovedì mattina di riposo per gli azzurri in attesa del Bologna

Il Napoli tornerà nel pomeriggio a preparare la sfida contro i rossoblu degli ex Donadoni e Džemaili.

Un po’ di “relax” per la squadra partenopea in questo giovedì mattina. Gli azzurri come consuetudine stamane non si alleneranno e scenderanno sul prato di uno dei campi del centro tecnico di Castel Volturno soltanto nel pomeriggio. La squadra di Maurizio Sarri domenica sarà di scena di allo Stadio San Paolo e contro il Bologna dell’ex allenatore Roberto Donadoni, gara valida per la 22°giornata di Serie A in programma alle 15.

–

Questo il report dell’allenamento di ieri. La squadra ha iniziato la seduta con attivazione tattica, poi allenamento tecnico tattico e partitina con le sponde. Successivamente è rimasto in campo solamente il gruppo di centrocampisti e difensori che è stato impegnato in lavoro di sviluppo della fase tecnica. Ghoulam ha svolto seduta intera con il gruppo, Milik ha fatto parte iniziale col gruppo e poi ha proseguito con la sua tabella di lavoro personalizzato.