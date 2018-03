Sondaggio Scudetto: gli esperti scelgono la Juventus

Quest’anno il campionato è davvero una questione a due.

Il Napoli è primo in classifica mentre la Juventus si vede costretta a rincorrere da ormai 27 giornate.

La Gazzetta dello Sport ha indetto un sondaggio dove ha chiesto a 100 esperti chi vincerà lo Scudetto.

La maggioranza ha votato per la Juventus. Per il Napoli hanno votato l’ex Gabbiadini, ex campioni come Bergomi e Shevchenko, anche un probabile futuro giocatore azzurro a votato a favore: Amato Ciciretti.

Il Napoli ha ricevuto 31 voti, la Juventus 64 e 5 gli incerti.

