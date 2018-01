Il portiere del Chievo ha parlato così ai microfoni di Sky.

“Quando ho salutato Inglese gli ho detto mi raccomando qualsiasi cosa succede aspetto un tuo messaggio e fino ad ora non ne ho ricevuto nessuno quindi spero che la longa con Roberto rimarrà interrotta fino al 31 gennaio perché per noi è troppo importante e egoisticamente spero di tenerlo con noi al Chievo. Se poi dovesse andare via sono ben contento perché va a giocare in una grande squadra con grandi obiettivi.”