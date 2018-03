Sorrentino: “Sono stati vomitati i soliti stereotipi su Napoli”

Flavia Sorrentino, direttrice dello sportello “Difendi la Città” del Comune di Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Marte della questione relativa alle dichiarazioni di Amin Younes su Napoli.

“Come al solito bisogna ancora una volta accettare il fatto che su Napoli vengono vomitati i classici luoghi comuni che non piacciono ai napoletani. Lo sportello nasce proprio per questo, perché l’immagine della città venga difesa dal Comune. Noi verificheremo le parole di Younes e se saranno confermate allora si procederà per vie legali con lui e con il De Telegraaf.

Lo Sputtanapoli è lo sport preferito dei media nazionali e del paese intero perché in questo modo si mascherano la mancanza di investimenti su Napoli. Ogni domenica sugli spalti dei vari stadi Napoli viene diffamata”.

Comments

comments