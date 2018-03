Sorteggi dei quarti di finale: i dettagli delle regole

Alle 12 ci saranno a Nyon i sorteggi per i quarti di finale di Champions League ed Europa League.

Partecipano otto club per competizione di cue tre italiane: due in Champions (Roma e Juventus) e una in Europa League (Lazio).

In Champions League non accadeva da 11 anni, stagione 2006/2007, che l’Italia andasse ai quarti con due squadre. Allora furono Milan e Roma, e poi il Milan vinse la coppa.

Champions League – I sorteggi non vedranno restrizioni, saranno liberi e potrebbero giocare anche club provenienti dallo stesso paese. Le squadre sorteggiate per prime giocheranno l’andata in casa e il ritorno in trasferta. Le gare di andata si giocheranno tra martedì 3 e mercoledì 4 aprile, mentre quelle di ritorno tra il 10 e 11 dello stesso mese.

In Champions League sono presenti le squadre provenienti dai quattro maggiori campionati di calcio d’Europa: Serie A, Premier League, Liga e Bundesliga.

QUESTE LE SQUADRE PRESENTI:

Juventus

Roma

Liverpool

Manchester City

Real Madrid

Barcellona

Siviglia

Bayern Monaco

Europa League – Alle 13 inizierà il sorteggio per i quarti di finale per l’Italia è presente solo la Lazio. Le modalità di sorteggio sono le stesse della Champions League. Le squadre presenti rappresentano otto diversi campionati europei, fra cui i sette migliori secondo il ranking UEFA. Le squadre sorteggiate per prime giocheranno l’andata in casa e il ritorno in trasferta. Le gare di andata si giocheranno giovedì 5 aprile, mentre quelle di ritorno il 12 dello stesso mese.

Lazio

Atletico Madrid

Sporting Lisbona

Marsiglia

CSKA Mosca

Lipsia

Arsenal

Salisburgo

Comments

comments