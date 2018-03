A Nyon si sono svolti i sorteggi dei quarti di finale di Europa League.

I sorteggi ai quarti di finale non hanno restrizioni. Le squadre sorteggiate per prime giocheranno l’andata in casa e il ritorno in trasferta. Le gare di andata si giocheranno giovedì 5 aprile, mentre quelle di ritorno il 12 dello stesso mese.

Gli accoppiamenti sono i seguenti:

Lipsia-Marsiglia

Arsenal-CSKA Mosca

Atletico Madrid-Sporting Lisbona

Lazio-Salisburgo

