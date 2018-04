Sorteggio Champions ed Europa League: i dettagli

Nella serata di ieri si sono conclusi i quarti di finale di Champions League, questa sera tocca all’Europa League e domani si terrà il sorteggio.

Le semifinaliste di Champions sono: Real Madrid, Roma, Liverpool e Bayern Monaco. Invece questa sera si conosceranno quelle di Europa League.

Il sorteggio per le semifinali delle due competizioni avverrà domani alle ore 13 a Nyon. L’evento sarà trasmesso in chiaro da Mediaset (canale ancora da definire), ma sarà possibile seguire anche su Premium Sport.

Per il sorteggio non saranno previste teste di serie: saranno possibili tutti gli incroci. I club che verranno estratti per primi, giocheranno in casa il 24 o 25 aprile, con il ritorno l’1 e il 2 maggio.

Verrà sorteggiata anche la finale per definire chi gioca in “casa” e chi in “trasferta”.

