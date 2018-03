Sott’ E ‘Ngopp: Il calcio da conservatori e gli sprechi fermano il Napoli

Ecco i Flop e i Top della nostra redazione dopo la partita tra Inter e Napoli

CONSERVATORI: Il primo tempo tra Inter e Napoli appare noioso come pochi altri giocati dalla squadra di Sarri. Spalletti si schiera coperto in virtù delle qualità del proprio avversario, mentre gli azzurri appaiono timorosi nelle giocate, probabilmente a causa degli strascichi dell’ultima sconfitta in casa. Il calcio conservatore non ci piace, ma nella pragmatica dei risultati spesso può fare la differenza, di solito a nostro svantaggio.

LO SPRECO: L’occasione più ghiotta per il Napoli arriva nel cuore della ripresa, quando lo scambio tra Mertens e Insigne porta quest’ultimo, anche se pressato, solo davanti ad Handanovic. Lorenzo non pensa, il pallone salta leggermente e il tentativo di pallonetto arriva d’istinto. Rimane lo spreco intollerabile su una palla che poteva risolvere una serata complicata.

E SE FOSSE FATICA?: Il punto conquistato nelle ultime due giornate spalanca il ventaglio delle interpretazioni di questa “mini” crisi azzurra. Lo spettro del preliminare si aggira nelle nostre menti, e qualcuno comincia a chiedersi se la combinazione dei gravi infortuni e l’inizio precoce di stagione non siano le cause del periodo poco brillante. Soltanto le prossime gare potranno darci una risposta che, forse, non vogliamo sentire.

FACCIA DI BROZOVIC: Tra i migliori in campo spicca Marcelo Brozovic, piazzato da Spalletti come argine alle percussioni azzurre. In impostazione così come in copertura il croato fornisce una delle migliori prestazioni del suo campionato (e ti pareva), sporcando e limitando, insieme all’insuperabile Skriniar, il gioco dei partenopei. Qualche faccia di bronzo in più, nelle fila azzurre, avrebbe giovato.

CONTESTO: Il pareggio del Napoli a Milano suona come una sconfitta, perché consentirà alla Juventus di portarsi a +4 nel recupero di mercoledì contro l’Atalanta. Questione di contesto. Un girone fa lo stesso risultato veniva salutato con un pizzico di rimpianto ma anche con tanto entusiasmo. Sarebbe quindi sbagliato, sulla singola gara, lanciarsi in critiche eccessive verso una compagine che ha giocato, soprattutto nella ripresa, un buon match.

SPERANZA: La squadra di Sarri esce con le ossa rotte dalle due partite più toste di questa frazione di campionato. Difficilmente gli azzurri potranno strappare il tricolore alla Vecchia Signora, anche se le due gare con Roma e Inter non sono ancora state affrontate dai bianconeri. Nonostante le difficoltà la tristezza non dovrà tramutarsi in mestizia, perchè la vera sconfitta per il Napoli sarebbe quella di arrendersi definitivamente.

