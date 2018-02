Sott’ E ‘Ngopp: Il favore di Cragno e le sottigliezze di Sarri

Ecco i Flop e i Top della nostra redazione dopo la partita tra Cagliari e Napoli

IL FAVORE: Serata amarissima per la Sardegna tutta, ma soprattutto per Cragno. Il portiere del Cagliari prima della partita aveva esplicitamente dichiarato di voler fare un piacere alla Juventus, battendo il Napoli e favorendo i bianconeri. Niente di particolarmente deplorevole, sia chiaro, ma comunque un motivo in più per sorridere guardandolo raccogliere la palla in rete per ben cinque volte.

L’ILLUSIONE: Mentre in gran parte d’Italia le temperature scendono sotto lo zero, il Napoli vola momentaneamente a +4. Il vantaggio apparente di 4 punti sui bianconeri può essere un’arma deleteria soprattutto per gli azzurri. Guai a pensare che la Vecchia Signora possa scomporsi davanti ad una gara da recuperare, guai a non guardare a quel 4 come ciò molto probabilmente è in realtà, ovvero un punto. Un punto e basta.

NEVE E PRIMAVERA: Solo la neve riesce a mettere a tacere le polemiche riguardanti la formazione schierata in campo da Giampiero Gasperini, contro la Juventus, nella gara rinviata dell’Allianz Stadium. Un turnover davvero troppo massiccio, condito da ragazzi della primavera, che però non deve far storcere il naso ai supporters partenopei. I campionati non si vincono sperando nell’aiuto degli altri, ma guardando a se stessi.

PERSEVERANZA: Vincere ha più brio quando gli avversari non ti regalano niente e giocano col sangue agli occhi. Dopo venti minuti arrembanti dei cagliaritani, gli azzurri riconquistano la scena attraverso la propria caparbietà. Il recupero di Allan (uno dei tanti) che porta alla prima rete e le diverse palle riconquistate sul secondo gol fanno la differenza e favoriscono la metamorfosi della partita in una vera e propria scampagnata.

SOTTIGLIEZZE: Il lavoro di Sarri continua e produce ulteriori effetti giornata dopo giornata. E’ così che hanno preso forma nel tempo le duttilità dei singoli all’interno della compagine, soprattutto a centrocampo. Allan in progressione come Zielinski e Jorginho in copertura come Allan: è questa una delle differenze della squadra, nella stagione corrente, sottili quanto determinanti.

MANITA: Una perla di Mario Rui stampa la manita in faccia al Cagliari, servendo la portata finale dell’ennesimo banchetto azzurro in terra sarda. L’ex giallorosso pone per la prima volta l’accento su una caratteristica saliente che probabilmente mancava in Ghoulam: le punizioni. E’ il gol che conclude la partita. L’arbitro evita addirittura il recupero, poiché il campo ha già detto tutto.

Comments

comments