Sott’ E ‘Ngopp: Partita uggiosa, ma gli azzurri ormai vivono in una bolla

Ecco i Flop e i Top della nostra redazione dopo la partita tra Napoli e SPAL

UGGIOSI: La squadra di Sarri cambia strategia: dall’approccio morbido seguito dal recupero sistematico in corso d’opera, contro la SPAL si passa ai 10 minuti ad alta velocità seguiti da 80 di gestione. La risultante è una partita noiosa, uggiosa, come il tempo che la accompagna. Non è stato il solito Napoli, che ci ha abituati ad un gioco illuminante, oggi offuscato dalle nuvole.

LA BEFFA: Giornata sfortunata per Marek Hamsik, che assapora il gusto del gol, esulta, e infine subisce due giuste decisioni arbitrali. Il gol è in fuorigioco, mentre la bandierina spaccata nell’esultanza e il conseguente giallo restano. Tutto corretto secondo regolamento, anche se la beffa è tanto clamorosa da far inalberare anche uno come lui, di solito calmo e pacato.

CHIODO FISSO: Era importante vincere, come sempre, ma forse questa volta lo era di più. La brutta figura europea poteva aver lasciato scorie difficili da eliminare, ma il Napoli, a dirla tutta, non sembra pensare all’Europa League neanche mentre la stava giocando. Rimangono le difficoltà riscontrate in tutte le partite successive a quelle di coppa. Anche se, con tutta probabilità, quella del ritorno con il Lipsia sarà l’ultima.

IL TRIANGOLO SI: Una pratica sbrigata in sette minuti, una rete da capogiro che vale ancora il primato. La matrice del gol, ancora una volta, è la mente di Sarri, che immagina i triangoli, li studia, li ottimizza e li inculca nella squadra. Scambi stretti o larghi, cambia poco. Allan-Mertens-Callejon-Allan: l’ennesima geometria è servita, e tanto basta per battere la SPAL.

GEMELLI DIVERSI: I colori, la filosofia di gioco, probabilmente anche di vita. Napoli e Juventus sono due dimensioni agli antipodi, che però condividono con un solo punto di distanza la vetta del campionato, così come la vittoria di misura in questa ultima giornata di campionato. Più difficile la partita dei bianconeri, vittoriosi nel derby. Meno quella del Napoli, che non incanta come al solito ma continua a vincere. Difficilmente però ci sentirete dire che “è l’unica cosa che conta”.

LA BOLLA: Con i tre punti conquistati contro la SPAL il Napoli abbatte l’ennesimo record sotto la gestione Sarri. E’ la nona vittoria consecutiva, una striscia di successi che non era mai stata messa a segno nella storia del club. Ma al tecnico tosconapoletano, così come alla squadra, interessa poco. Il Napoli vive in una bolla, leggera ed elegante, destinata a volare sempre più in alto.

Comments

comments