Sovrani: “Per la Spal lavoro duro e chiuso alla stampa in vista del Napoli”

Il giornalista ferrarese ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Trapela poco dal centro tecnico G.B. Fabbri, dopo la scoppola col Milan i calciatori della Spal ha fatto tutta la settimana di allenamenti a porte sprangate. Di solito erano aperti alla stampa fino al giovedì, stavolta non è andata così.

Non dovrebbero comunque esserci novità di formazione per quel che riguarda i biancoazzurri, Cionek non ci sarà, idem Borriello che quest’anno ha molto deluso e al massimo potrebbe rientrare disponibile per la panchina. Il mister Semplici si gioca tanto al San Paolo, la società anche se smentisce ha contattato già molti calciatori, si è parlato di Mandorlini e di un ritorno di Reja”.

