Episodio spiacevole in Spagna nella gara tra Ranillas B ed Helios:

Il genitore di uno dei ragazzi in campo ha fatto partire dei cori razzisti indirizzari all’arbitro.

L’episodio però non è passato inosservato, tanto che adesso l’uomo è stato condannato a 9 mesi di carcere dal tribunale di Zaragoza che gli ha comminato anche una multa di 1400 euro, per aver leso la dignità dell’arbitro, più altri 500 euro come risarcimento allo stesso direttore di gara.

Fonte foto: Mundo Deportivo

Comments

comments