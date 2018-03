Spal, distorsione alla caviglia per Mattiello. L’ex bianconero salterà la Juventus

Federico Mattiello non giocherà nella sfida di sabato sera contro la sua ex squadra.

Pomeriggio di lavoro per la Spal che prepara la sfida di sabato sera: a Ferrara arriva la Juventus capolista, alla seduta tecnico-tattica basata sul possesso palla odierna non ha preso parte proprio l’ex bianconero Federico Mattiello. Il giocatore non sarà a disposizione di Leonardo Semplice per il prossimo match “a causa una distorsione alla caviglia rimediata in allenamento giovedì scorso”, come si legge sul sito del club. Le sue condizioni saranno valutate la prossima settimana e un suo impiego contro la sua ex squadra è dunque escluso. Sempre assente anche Marco Borriello alle prese con un infortunio piuttosto lungo: l’attaccante ha proseguito il suo programma di recupero personalizzato.

Comments

comments