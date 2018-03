Spal, Salamon: “Giocare a Napoli non è facile, il rischio è sempre dietro l’angolo”

Bartosz Salamon, difensore della Spal, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Italia dopo la gara.

Queste le sue parole: “Il nostro obiettivo era restare in partita fino alla fine provando a creare qualche apprensione a loro, anche se non siamo riusciti a fare gol non abbiamo fatto male, giocare qui non è affatto facile, il rischio imbarcate è sempre dietro l’angolo. La prossima settimana affronteremo il Crotone, una gara che vale una stagione, questa prestazione ci dà un po’ più di fiducia.

Sullo scudetto? Il Napoli sta facendo un campionato straordinario, in vetta c’è davvero un bellissimo duello”.

