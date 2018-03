La Spal sbanca Crotone e rivede i sogni salvezza

Vittoria a sorpresa dei ferraresi in casa della squadra allenata da Walter Zenga.

Con i gol di Antenucci, Budimir e Paloschi la Spal sbanca lo Scida e vince l’importantissimo scontro diretto col Crotone, che poteva quasi condannarla alla retrocessione mandandola a 8 punti dalla salvezza. 3-1 il risultato finale per i ferraresi, a nulla è valso il momentano pareggio crotonese di Budimir e il gol dello stesso calciatore nel finale. Gli uomini di Semplici hanno resistito negli ultimi minuti all’assalto avversario sul 2-3 (anche con uomo in meno per espulsione di Schiattarella) e adesso, pur restando sempre terz’ultimi, sono ad un solo punto dalla quart’ultimo posto occupato proprio dai calabresi.

CROTONE-SPAL 2-3 (0-1)

Reti: 37′ Antenucci, 48′ Budimir, 52′ Simic, 60′ Paloschi, 88′ Budimir.

CROTONE (4-3-3): Cordaz; Sampirisi (65′ Faraoni), Ceccherini, Capuano, Martella; Benali, Barberis (60′ Trotta), Mandragora; Ricci (76′ Simy), Budimir, Nalini. All. Zenga

SPAL (3-5-2): Meret; Cionek, Vicari, Simic; Lazzari (81′ Salamon), Schiattarella, Grassi, Kurtic, Mattiello; Paloschi (89′ Floccari), Antenucci (76′ Dramé). All. Semplici

Ammoniti: Sampirisi, Vicari, Cionek

Esplusi: Schiattarella (doppio giallo)

