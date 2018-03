Spal, Vicari: “Sarà durissima contro il Napoli, ma siamo carichi”

Francesco Vicari, difensore della SPAL, ha parlato ai microfoni di Radio Deejay.

“Domani per noi sarà una sfida difficilissima, però come al solito affrontiamo le gare nel migliore dei modi. È difficile, ma siamo carichi perché la situazione non ci permette di stare tranquilli. Andremo a Napoli per fare la nostra partita.

Siamo una squadra abbastanza umile, concentrata sull’obiettivo stagionale. Sapevamo di dover soffrire fino all’ultimo, ma siamo convinti delle nostre possibilità. Siamo carichi, soprattutto ora non possiamo abbatterci”.

