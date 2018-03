Spalletti a Premium: “Giocata buona partita, con il Napoli non puoi permetterti di allungarti”

L’allenatore dell’Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Premium Sport. Queste le sue parole:

“Secondo me è stata una buona partita sotto l’aspetto tattico e delle intenzioni. Loro hanno fatto chiaramente meglio di noi perché hanno questa caratteristica che li contraddistingue, questo metodo sarriano. Siamo stati bravi a morderli in alcuni momenti. Col Napoli non devi allungarti perché ti giocano fra le linee e ti fanno male.

Noi siamo così: in una palla tiriamo fuori più del massimo mentre su tre palle più agevoli le buttiamo via. A volte ci siamo con l’atteggiamento nervoso e muscolare e altri li lasciamo agli avversari. Non riusciamo ad avere la continuità e non sarebbe giusto dire che si riparte da questa.

La mia intenzione era quella di far marcare Insigne da D’Ambrosio per frenare la qualità d’Insigne.

Noi abbiamo passato un bruttissimo periodo ma in generale non abbiamo mai giocato un grande calcio, questo perché tutta questa qualità non c’è.”

