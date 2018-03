Spalletti-Di Francesco: frecciatine e coda di paglia

Nell’ultima settimana si è accesa una polemica a distanza fra Eusebio Di Francesco e Luciano Spalletti.

La vicenda inizia dopo la partita della Roma giocata col Benevento. Nel post-partita il tecnico giallorosso ha dichiarato: “Ci sono squadre che fanno mezzo tiro in porta, stanno magari più su e vincono le partite”. Il riferimento all’Inter è abbastanza chiaro e la risposta di Spalletti arriva dopo una settimana circa.

Nella conferenza stampa prima della sfida con il Genoa, l’allenatore nerazzurro, dopo una considerazione su Totti, ha controbattuto alle dichiarazioni fatte la settimana scorsa da Di Francesco: “Se si riferisce a noi, siccome non è la prima volta, dico che ha ragione perché la Roma poteva stare più in alto. Infatti gli anni precedenti era abituata a lottare per il campionato insieme al Napoli, una volta è arrivata un punto avanti, una volta un punto indietro. Quindi, i suoi riferimenti sono questi”.

