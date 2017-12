Spalletti: “Gara aperta con la Lazio. Parlano di Napoli e Juve come se fossero extraterrestri”

Il tecnico dell’Inter ha parlato in conferenza-stampa prima del match di domani.

‘‘Sarà una partita aperta, loro sono una formazione forte. Sarà una sfida tra bomber, tra Icardi e Immobile. Saranno loro a contendersi il titolo di capocannoniere a fine campionato”: lo dice il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti alla vigilia della partita contro la Lazio. ”Mi sono sentito subito interista – aggiunge l’allenatore – ma adesso che abbiamo perso tre partite di fila e vedo la partecipazione dei tifosi, mi sono totalmente innamorato. Ora dobbiamo vincere e riuscire a perforare questo muro che ci troviamo di fronte, non possiamo aggirarlo. Sento parlare di Lazio e Roma come squadre che stanno giocando un campionato straordinario, le altre due in alto dipinte come delle extraterrestri, eppure ci siamo dentro in questo gruppo e nessuno ci ha regalato nulla”.

–

–

–

_

Fonte: Ansa