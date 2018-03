Spalletti: “Il Benevento ci ha creato qualche problema ma abbiamo reagito”

Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, è intervenuto a Premium Sport.

Queste le sue parole: “Rigore? Ranocchia mette la gamba per non farsi fare il tunnel, è il giocatore che colpisce la gamba. Per me non è rigore.

Dopo il gol siamo stati più tranquilli, bisogna prendersi le responsabilità dello spettacolo che diamo. Se metti in discussione è normale essere sottoposti ad ogni discorso. Abbiamo iniziato il secondo tempo con grande qualità.

Il sentimento dei ragazzi è carico di voglia di fare. Per 60 minuti siamo stati in difficoltà ma poi abbiamo reagito.

Loro fanno girare bene la squadra con un grande allenatore che li fa giocare a calcio. Un giocatore con caratteristiche di palleggio ha più difficoltà nel recupero. Il Benevento ci ha creato qualche problema.

Nel secondo tempo si è messo a posto qualche posizione, siamo stati più calmi e abbiamo giocato più da squadra.

Sono soddisfatto di Rafinha, è andato molto bene prendeva palla, andava incontro.

Icardi? Dite cose sbagliate ha un problema all’addultore, è entrato a far parte del gruppo con qualce giorno anticipato e ne ha risentito. Sarà nel derby perché potevo rischiarlo stasera. Non andate a cercare altro, ha un problema all’addultore.

