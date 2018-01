Spalletti: “Se incontro Totti lo saluto come tutti gli altri giocatori della Roma”

Luciano Spalletti, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Big match contro la Roma:

Sfida con la Roma decisiva per la Champions? “No, è presto per parlare di partite decisive perchè il campionato è ancora lungo. Sicuramente è una partita importante sul piano delle motivazioni e può incidere sulle nostre convinzioni”

Su Totti: “Potete scrivere quello che volete, io ho speso tutti gli elogi possibili per Francesco, con lui mi sono comportato come mi dovevo comportare. Se lo incontro allo stadio lo saluterò affettuosamente come qualunque altro giocatore della Roma. Sono stato 6 anni a Roma e ci ho vissuto benissimo, non ci sono solo i risultati, ci sono tutte le altre cose”

A Roma disse: se non vinco me ne vado. Vale anche a Milano? “Ma che… Me la sta tirando? Forse me la voleva randellare, il randellio è un’altra cosa. Non è la stessa situazioni qui, abbiamo cominciato un percorso, ci sono state complicazioni, stiamo cercando di migliorare, ho un contratto di due anni e la mia intenzione è di fare due anni e di arrivare in Champions. E non voglio esagerare”.

Cosa manca adesso all’Inter in chiave mercato? “Sono a posto, questa domanda è per i direttori, sono loro che guardano a quello che passa em intervengono. Lisandro l’ho già visto, ha impostazione e urlo da calciatore, entra e comanda già tutti, ha forza e decisione. Rafinha lo conosciamo tutti, poi alle spalle ha un periodo inoperoso e c’è da aspettare un po’ di tempo, noi abbiamo recuperato Miranda, forse D’Ambrosio, Lisandro ci darà una mano”.