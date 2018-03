Spalletti: “La festa dei 110 anni deve essere uno stimolo per il Napoli e le nostre ambizioni”

Il tecnico dell?inter ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di premium Sport. Queste le sue parole:

“La settimana ha lasciato dentro troppi pensieri con la scomparsa di Astori. Questi fatti non dovrebbero accadere, c’è il dispiacere da parte di tutti. Ci ha lasciato un ragazzo che era un po’ il capitano del calcio. Il mio pensiero va soprattutto a Pioli, mi chiedo come riesca a giocare una partita con questi calciatori, a distanza di due giorni dai funerali”.

Sui 110 anni di storia: “Abbiamo il privilegio e il dover di vincere il più possibile per dare continuità alla bellissima storia dell’Inter.

Che regalo vorrebbe fare all’Inter? “Io devo soltanto lavorare in maniera seria e profonda. Poi cercare di vincere le partite, per dare un futuro importante a questa squadra, come meritano i nostri tifosi”.

La festa può essere uno stimolo in più per il Napoli? “La serata di stasera non deve essere un modo per dire che all’Inter si vive di ricordi, ma un ulteriore stimolo per caricare le nostre ambizioni future. Anche noi vogliamo essere una parte importante di questo club”.

