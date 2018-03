Spalletti: “Lo scudetto? non si deciderà con Juventus-Napoli”

Il tecnico dell’Inter ha rilasciato delle dichiarazioni a margine della premiazione della “Panchina d’oro”.



“Chi vincerà lo Scudetto? Credo che sia molto difficile fare previsioni perché sono due situazioni differenti per quello che sono i principi che hanno le due squadre. Pero’ tutte e due hanno grande potenzialità. Secondo me non deciderà lo scontro diretto, decide il campionato, decideranno le partite che mancano.

Nazionale? Io ho una mia idea, penso che in questo momento qui ci vorrebbe Ancelotti però è chiaro tutti gli altri nomi che si fanno sono di altissimo valore, anche quello di Di Biagio che è un allenatore che ha un suo passato, una sua storia e che conosce quello che è il lavoro che deve fare.

