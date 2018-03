Spalletti a Sky: “Nella nostra squadra manca la qualità, il Napoli ne ha tanta”

Il tecnico nerazzurro analizza la gara di questa sera.

“Sarebbe un punto di ripartenza importante perché abbiamo fatto una buona partita, ma in alcuni momenti ci siamo difesi e dobbiamo dare di più. Nella nostra squadra manca la qualità, il Napoli ce l’ha noi no. Quello che si dice di sardi è vero, è davvero la squadra più Europea di tutte. E’ da prendere come punto di riferimento. Quando puntano la linea difensiva sono fantastici. Icardi è un grandissimo bomber un grandissimo goleador ma non ha qualità, il giocatore che ha qualità è quello che viene a palleggiare, quello che mette la palla con i giri contati. Il dramma di Astori ha colpito tutti, non solo Borja e Vecino. Io non sono tanto soddisfatto di oggi, abbiamo fatto una buona partita ma ripeto, potevamo fare di più.”

