Spalletti: “Non abbiamo 40 milioni per Verdi o Pastore. Napoli e Juve più forti di noi”

Luciano Spalletti, allenatore dell’Inter, ha incontrato la stampa alla vigilia della partita contro la Fiorentina.

“Pioli è veramente bravo, aveva solo bisogno di tempo. Ora la Fiorentina sta facendo molto bene, ha giocatori forti come Astori, Badelj, Chiesa e Simeone, a cui Stefano ha aggiunto la sua qualità. Dovremo dare il massimo.

Ausilio e Sabatini sono molto bravi e lo dimostreranno di nuovo. Bisogna però rispettare alcuni parametri, quindi parlare di mercato non è molto corretto. E’ sbagliato dire che si può migliorare la qualità di squadra facendo arrivare nuovi giocatori perché un calciatore non può venire a cambiare le sorti di una squadra e noi non potremo fare cose importantissime sul mercato. Io non devo essere rassicurato dalla società, ma semplicemente informato per poter programmare un futuro in maniera corretta. I calciatori devono sapere che io sono sicuro delle loro qualità, hanno potenzialità, ma devo anche capire se abbiano davvero la consapevolezza di vestire una maglia come quella dell’Inter.

Mkhytarian, Pastore e Verdi? Servono 30-40 milioni e noi non ce li abbiamo. Inutile girarci intorno, altrimenti si creano difficoltà. Scambio di prestiti? Serve qualcuno, per esempio lo United, che prende un nostro giocatore. Se lo United non vuole uno dei nostri giocatori ecco che questo diventa impossibile. Quasi tutte le società, oggi, hanno bisogno di rispettare i parametri comunque.

La Lazio ha qualità e ricambi. Hanno mantenuto la stessa struttura e aggiunto giocatori come Nani. Per questo dobbiamo crescere continuamente, perché gli altri non stanno fermi. Intanto abbiamo messo a posto alcune cose, perché siamo al pari. Napoli e Juve sono più forti, con le altre siamo alla pari. Il Napoli gioca un bellissimo calcio da tanto tempo, per esempio. La Juventus è sotto gli occhi di tutti, ha due formazioni vere di titolari che gli consente di giocare ogni 3 giorni ed Allegri è bravo a saperle intercambiare motivando i giocatori”.