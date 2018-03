Spalletti: “Abbiamo preparato benissimo la sfida col Benevento”

Il tecnico ha parlato nella consueta conferenza-stampa pre-match di campionato.

“Bisogna prepararsi al meglio. Ci siamo preparati benissimo, perché si chiama Benevento, ma poteva chiamarsi anche Real Madrid, ma l’avremmo preparata nello stesso modo. Il nostro avversario è la vittoria, non la strategia. Credo che solo attraverso le vittorie possiamo riprendere il nostro cammino – prosegue – che deve essere una marcia.

Le idee sono la nostra forza. E’ fondamentale ragionare una partita alla volta. Non possiamo disperdere le nostre energie andandole a suddividere per la lunghezza del campionato. Il Benevento è in un buon periodo, De Zerbi sta facendo un ottimo lavoro, hanno qualità. Ma siamo noi ad avere il risultato nelle nostre mani”.

Fonte: Ansa

