Spalletti: “Sia Sarri che Allegri meriterebbero lo scudetto, ma il Napoli ha una cosa in più”

L’Allenatore dell’Inter, Luciano Spalletti, ha rilasciato un’intervista al Corriere Dello Sport:

L’Inter quando potrà competere con Juve e Napoli? “Quando riusciremo ad avere la stessa continuità di risultati che per il momento è molto differente. Il tempo è come un elastico che si accorcia e si allunga. La competenza professionale, insieme a un livello di sforzo e di lavoro continuativo fuori dal comune, è l’ingrediente che separa la realtà dal sogno. “

Chi vincerà lo scudetto, Sarri o Allegri? “È molto bello questo testa a testa, sembra il ruggito di due leoni che lottano per diventare il re del campionato, lo scudetto lo meriterebbero entrambi. Come squadra la Juventus, anche se ha vinto 6 scudetti di fila, non ha la presunzione di essere meglio degli altri, ma il Napoli ha la forza del suo gioco e quindi l’autostima di non sentirsi inferiore a nessuno”.

