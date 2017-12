Spalletti, Sky: “Firmerei per fare 41 punti anche al ritorno. Questi giocatori sanno reagire”

L’allenatore dell’Inter ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

“Continuiamo a lavorare, cercando di spingere sulle qualità che abbiamo. Il numero dei gol fatti ci penalizza ma lavoreremo su questo. Se abbiamo così tanti punti però qualcosa di buono lo abbiamo fatto. Firmerei per fare 41 punti anche al ritorno.

Ranocchia ha fatto una grande prestazione così come Cancelo. Mi ha fatto piacere vedere che Joao Mario sia entrato bene. Perisic invece poteva segnare ma ha fatto vedere ancora una volta di essere un grande campione. Il gol viene dalla continuità di giocate.

Quando perdi 2-3 partite tutti quelli che ti auguravano di perdere vengono fuori. Io non attacco mai, sono sempre sulla difensiva. Calo fisico? Ad essere pessimisti non si fanno risultati importanti. Che vantaggio darei alla mia squadra? Io vorrei essere in difficoltà con questi giocatori qui perché sanno come tirarsi fuori. La Lazio è una grande potenza del campionato, Juventus, Napoli e Roma le conosciamo. Il Milan ci doveva mangiare per il mercato fatto. Potevamo vincere partita. Abbiamo giocato con una mentalità corretta. Il vero valore è la somma di tutta la stagione. 41 punti sono tanti ma bisogna avere sempre l’atteggiamento giusto”.