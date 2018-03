Spalletti:”Il Napoli è la più forte di tutti nella qualità”

Inter vs Napoli finisce in pareggio, come all’andata Spalletti ferma Sarri

E per farlo, pur giocando in casa nei giorni della festa per i 110 anni della Società, rinuncia, praticamente a giocarsi la partita.

Partita impostata per impedire la manovra del Napoli, spesso 10 uomini dietro la linea della palla con il solo Icardi lasciato in avanti.

L’ Inter questa volta gioca però da squadra compatta e concentrata e porta a casa un punto.

Questo il commento di Spalletti in Press Conference:

“Sono soddisfatto dell’impegno della squadra, quasi sempre dentro il match.

Ora, però, dobbiamo vincere, mancano poche partite.

Ora bisogna avere continuità.

Quando il Napoli stasera palleggiava noi eravamo ammucchiati per recuperare pala ma senza creare mai vere occasioni a palla recuperata.

Noi siamo stati messi tra le prime 4 ad inizio anno ma prima dell’Inter l’anno scorso ne sono arrivate avanti altre.

I consensi avuti dal Napoli sono tutti meritati, Il Napoli deve essere per noi esempio per ricostruire.

Il Napoli è la più forte di tutte per qualità e spettacolo che offre, hanno tecnica funambolica e sanno sempre cosa fare e sanno cosa accade dietro alle loro spalle.

Il Napoli vuole guadagnare palla sempre e costruire, ti pressa e gioca sempre con grande tecnica.

Le previsioni dicevano che il Napoli ci avrebbe asfaltato invece li abbiamo fatti tirare pochissimo in porta.

Noi non abbiamo qualità o io non sono riuscita a tirarla fuori”.

Comments

comments