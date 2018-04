Speaker ironico sui minuti di recupero, multato l’Avellino

Lo speaker dell’Avellino ha ironizzato sui minuti di recupero concessi dall’abitro nella partita casalinga contro il Perugia

Per questo motivo il club irpino ha avuto una multa di 1000 euro come si legge nel comunicato: “A titolo di responsabilità oggettiva, per avere lo speaker dello stadio, durante la comunicazione al pubblico, ironizzato sul recupero concesso nel secondo tempo dal direttore di gara”

Sul risultato di 2-0 per la formazione di Foscarini, l’arbitro Piccinini della sezione di Forlì ha indicato l’assegnazione di sette minuti di recupero al quarto uomo De Tullio.

Una decisione che è parsa eccessiva ai tifosi biancoverdi. Ed evidentemente non è andata giù nemmeno allo speaker ufficiale del ‘Partenio’ che, per ironizzare, ha annunciato: ‘Ci saranno 12 minuti di recupero’.

Fonte: Gazzetta.it

