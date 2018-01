Sportitalia-Younes in arrivo, su Inglese e Giaccherini…

Il noto esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, ha fatto il punto sul mercato del Napoli attraverso il proprio sito ufficiale:

Firma in arrivo. Younes e il Napoli si legheranno nei prossimi giorni, per il club azzurro è un’operazione per luglio secondo la strategia chiara da giorni. Younes ha avuto altre proposte, intende lasciare l’Ajax e ha scelto il Napoli. Un investimento per il futuro, presto il nero su bianco. Aggiornamento su Machach: il Napoli aspetta il centrocampista ex Tolosa per metterlo a disposizione di Sarri, più avanti verranno fatte valutazioni e si deciderà se trattenerlo o se mandarlo in prestito, non è esclusa la prima soluzione. Capitolo Inglese: il Napoli – dopo averlo acquistato lo scorso agosto nelle ultime ore di mercato – non intende turbare il Chievo, reduce da qualche risultato negativo di troppo. E non è completamente escluso che possa restare alla corte di Maran per tutta la stagione. Dipenderà dalle condizioni di Milik, ma per il momento Inglese non si muove. Il Chievo resta interessato a Giaccherini, ma negli ultimi giorni ci sono stati sondaggi da Turchia e Russia.