Sportmediaset: De Laurentiis vuole il doppio colpo, potrebbero arrivare sia Verdi che Deulofeu

Ha del clamoroso l’indiscrezione lanciata direttamente da Sportmediaset.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset il Napoli è vicinissimo a chiudere le trattative per portare sia Verdi che Deulofeu in azzurro.

Per l’attaccante del Bologna è previsto il sì definito già domani e quello di oggi potrebbe essere stato l’ultimo allenamento con i rossoblù per il calciatore ex Empoli. Verdi arriverà per una cifra di 20 milioni più bonus che saranno destinati interamente al club emiliano. Il calciatore guadagnerà 1,7 milioni di euro all’anno in contratto quadriennale con opzione per il quinto anno.

Per quanto riguarda Deulofeu, invece, il Napoli, dopo aver bruciato la concorrenza dell’Inter, è pronto a chiudere anche questa trattativa con il Barcellona.