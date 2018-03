Squalificato l’agente di Insigne, 4 mesi di stop

Antonio Ottaiano fermato dalla Federazione per una firma ritenuta contraffatta.

Cattive notizie per Lorenzo Insigne o, meglio, per il suo procuratore: la Figc ha infatti squalificato per 4 mesi Antonio Ottaiano. La sentenza, riportata dalla Gazzetta dello Sport, è arrivata dopo che la commissione procuratori della Federazione ha ritenuto invalida la firma di Roberto Insigne (anch’esso rappresentato da Ottaiano) sul contratto di rappresentanza depositato in data 12 giugno: non era la reale sigla ma una contraffazione.

La squalifica si esaurirà in estate ma potrebbe riaprire la corsa alla procura sia di Roberto che di Lorenzo Insigne visto il danno di immagine indiretto. Solo qualche settimana fa si era parlato di un possibile passaggio da Ottaiano a Raiola, l’occasione per l’agente – tra gli altri di Donnarumma e Ibrahimovic – potrebbe essere ghiotta.

