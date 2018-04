La SSC Napoli ha lanciato un concorso per vincere una maglia firmata da Amadou Diawara:

Want the chance to win a Napoli shirt signed by Amadou #Diawara?

Enter the competition! https://t.co/mLwe7fDN7p #ForzaNapoliSempre @Dugout pic.twitter.com/Jk0JQjxc66

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) 17 aprile 2018