In esclusiva l’intervista, realizzata dalla direttrice Italia Mele, a Stefano Iorio, membro di Sports Events Society e protagonista dell’arrivo in Italia di alcune giovani sportive giapponesi per uno scambio culturale e sportivo.

Intervista a Stefano Iorio #SportEventSocietyDal #Giappone 🇯🇵 a #NapoliTra marketing e passione un gruppo speciale di tifose Domani al #SanPaolo ⬇️ Posted by 100×100 Napoli on Samstag, 17. März 2018

Comments

comments