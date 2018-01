Stendardo: “Cannavaro diventerà un grande allenatore. Contro l’Atalanta il Napoli può vincere”

L’ex difensore di Napoli e Atalanta, Guglielmo Stendardo, ha parlato ai microfoni di Radio Marte.

“Ho parlato con Paolo Cannavaro, era consapevole della scelta che stava facendo. Il suo obiettivo è quello di diventare allenatore e andare in Cina col fratello era l’occasione migliore. Può diventare un ottimo allenatore anche grazie alle sue doti umane.

L’Atalanta è forte fisicamente e in casa ha un pubblico straordinario, per il Napoli non sarà semplice. Guardando i valori della rosa, però, se il Napoli affrontasse i nerazzurri nel modo giusto non ce ne sarebbe per loro.

E’ sempre stato difficile per me giocare contro il Napoli per via dell’amore che provo per la mia cttà, era per me una partita molto sentita. Oggi è un Napoli diverso, che lotta per lo scudetto e che ha un allenatore che è un valore aggiunto. Mi auguro che per i tifosi si possa coronare il sogno scudetto”.