Stendardo: “Il valore aggiunto del Napoli è Sarri. L’entusiasmo della città è incomparabile”

Guglielmo Stendardo, ex difensore, è intervenuto a Radio CRC.

Queste le sue parole: “Lasciare Napoli non fu semplice perché lasciavo la mia famiglia, i miei amici, ma per come è andata la mia carriera, devo solo ringraziare Dio. Il Napoli è tra le squadre più forti d’Europa per il gioco che esprime. Napoli e Manchester City emozionano i tifosi e gli appassionati di calcio. Ho visto il match contro la Lazio al San Paolo e mi sono emozionato nel secondo tempo per cui il duello con la Juventus credo durerà fino alla fine.

La Juve ha un organico più completo, ma il Napoli ha Sarri che è il valore aggiunto e l’entusiasmo di una città incomparabile al mondo. Sono a Pescara e aver lasciato qui un buon ricordo è importante per me. Sarebbe bello continuare a lavorare a Pescara, in un ruolo diverso e ieri Sebastiani lo ha anche confermato in conferenza stampa”.

