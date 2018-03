Stoger: “Bolt? Ha talento ma c’è molto da migliorare”

Queste le parole del tecnico del Borussia Dortmund dopo il provino di Bolt.

“Ho imparato cose nuove e adesso so cosa fare per migliorarmi”, parlava così ieri Usai Bolt al termine del suo primo allenamento con il Borussia Dortmund. Il pluriolimpionico è rimasto sul campo per un paio d’ora con i gialloneri, davanti a 1.500 spettatori estasiati di fronte al campione giamaicano. E dopo le dichiarazioni del diretto interessato, arrivano anche quelle di Peter Stoger, tecnico del Dortmund: “Bolt? E’ tutta una questione di movimenti e applicazione, ma l’importante è che si sia divertito. Il suo sogno di giocare da professionista? Penso che abbia del talento, ma se vuole giocare a un livello superiore, c’è chiaramente ancora molto lavoro da fare”.

